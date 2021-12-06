SHERIDAN — Sheridan Junior High School officials announced students receiving a spot on the first-quarter honor roll.
Students on the honor roll earned at least 3s, which means they’ve demonstrated proficiency in all of their standards.
The students include:
Sixth grade
Kayley Anderson, Nazareth Anderson, Blake Araas, Karl Arndt, Genevieve Babbitt, Brentley Barelle, Adam Baures, Mia Baxter, Ridge Brown, Jazzmin Buffalo, Nora Burrup, Burton Carlson, Breann Charlebois, Kalillah Clair, Kalvin Condos, Adaline Cook, Dylan Coon, Rebekah Crabtree, Caleb Cummins, Dahlia Deeds, Delinda Dewald, Allison Doke, William Dominguez, Bella Dunning, Keegan Eaton, Harlee Eisele, Alexis Evans, Grace Evans, Zake Fischer, Liah Fjell, Macy Fried, Taylor Geis-Powers, Andrew Gilbert, Joseph Gonda, Annie Granger, Balin Hamilton-Kapptie, Ty Hammerstrom, Seth Harper, Piper Hicks, Brodie Hininger, Tori Hunter, Deegan Jack, Ariana Johnston, Colt Jolovich, Hailey Kane, Omea'ke'akua Kane, Liliana Kessner, Sirus Knapp, Jacob Laird, Henryk Larsen, Gabriel Lepe Schmit, Abigail Lindberg, Willis Long, Marshall Lowery, Leah Lynn, Brylee Mahoney, Karly Mason, Quinn Mason, Kiani Mauck, Sydni McGraw, Carter McMullen, Michael McMullen, Constance Merriam, Adeline Miller, Heidi Miller, Logan Miller, Delaney Morel, Alana Mowry, Mercedes Murphy, Natalie Murphy, Cathryn Navidomskis, Eloise Newbold, Lyric O'Neal, Ethyn Olson, Audrianna Oss, Dezirae Ouellette, Madsen Phillips, Torrey Phillips, Cedric Pott, Marley Racheff, Rylen Raulerson, Dayna Redinger, Gavin Reed, Lane Riesen, Cavan Rigby, Lisandro Rios Pelayo, Katelynn Rizer, Temperance Rudloff, Jaelyn Ruybal, Taylor Schreibeis-Sanders, Brookelynn Schultz, Kaydence Schutt, Adriana Scott, Audrey Scranton, Lilly Seaman, Christian Seidel, Sophia Sewvello, Malachi Simmons, Lucille Skinner, Kendall Smothers, Charlotte Spomer, Jacey Stafford, Aubrey Sulz, Emma Sutton, Anna Tarver, Lillian Trotter, Jacob Ulery, Alexandra Viren, Kayla Watson, Vivian Way, Kaylee Whisler, Brodie Williamson, Brooklynn Williamson, Jaide Wilson, Everett Winne, Izabella Woodham, Grayson Zemski
Seventh grade
Javier Aguirre Alfaro, Hannah Barnes, Jackson Brewer, Brayden Brutlag, Andi Bryan, Natalie Busch, Lydia Campbell, Annalise Conraads, Wesson Conraads, Audrey Copeland, Maxine Crawford, Braxten Crow, Ariana Cruz, Savanah Dean, Ashlyn Dixon, Katelin Doyle, Hadley Eckland, Kortney Fackrell, David Fehlauer, Gage Galloway, Mickey Gillis, Cobey Gonda, Bridger Green, Sophie Gurule, Addison Hanchett, Kenneth Headlee, Ava Hill, Natalie Hill, Faith Hinton, Larissa Hoffmann, Josiah Holst, Rael Hopkins, Abraham Hughes, Adeline Hughes, Nicole Hunter, Kamryn Jacobson, Leah Johnson, Alexia Johnston, Hayden Kaiser, Olivia Katschke, Addelyn Keller, Zachary Kintzi, Olive Knodel, Savannah Knutson, Willow Koltiska, Aaron Lansing, Benjamin Larizza, Tanner Layher, Tessa Legerski, Jerome Lehtola, Hannah Ley, Avery Ligocki, Stetson Lind, Gracie Lindberg, Lucie Linden, Rayna Lollar, Bryce Ludikhuize, Reagan Malmberg, Conner Martineau, Tyler Milne, Grayson Moore, Hannah Mowry, Parker Mudd, Ada Newbrough, Erin Newton, Gavin Olson, Nori Oswald, Cole Palm, Riggin Pearce, Fischer Peldo, Colton Philipp, Addisyn Poniatowski, Jaxon Reilly, Kieran Reppucci, Parker Rieger, Ian Riesen, Jackson Roberts, Tristan Robinson, Meagan Romero, Mylan Rosenlund, Kent Sanner, Emmelyn Schasteen, Lukas Schreiber, Brandon Shaw, Bindley Smith, Ruby Szewc, Noah Thomas, Tabitha Timson-Bublich, Ava Van Allen, Eric Venn, Ashtyn Verley, Meredith Walker, Liam Weber
Eighth grade
Andrew Adams, Kayley Alicke, Blake Anderson, Katie Anderson, Baine Bailey, Aaron Baures, Tyler Bestram, Evelyn Bettles, Ella Bilyeu, Kimberly Bosley, Caitlyn Brown, Matthew Brown, Christian Burgess, Camden Burrup, Kenna Bush, Keira Campbell, Korah Condos, Ryan Cook, Lyra Daly, Alivia Denzin, Xander Depew, Adelena Dysthe, Molly Elchlinger, Sierra Eliason, Dax Foster, Brittney Geissler, Gavin Gilbertz, Shaun Gonda, Yonah Gradinaru, Eli Graham, Rudy Green, William Greer, Dani Grooms, Tanner Hamrick, Jenna Hansen, Olivia Hardesty, Annabelle Healy, Natalee Herbst, Dane Hill, Ruby Jacobs, Rachel Keegan, Tristin Kehrer, Loralai Ketner, Gunnar Lamb, Austin Lehtola, Annabel Lentz, Rosa Lepe-Sanchez, Hayden Lewallen, Livea Martin-Davis, Nicholas Matheney, Nicholas Mauck, Aslynn Maurer, June McDonald, Michaela Miller, Riley Mudd, Sarah Munn, Sydney Murner, Clara Murray, Payton Ormseth, Gabriel Paustian, Levi Peldo, Mia Rabon, Janae Redinger, Harley Reimers, Lincoln Robbins, Archie Rochelle, Abrianna Salveson, Alexa Sanders, Katie Schreibeis, Hunter Scranton, Sophia Spomer, Morgandy Straight, Emberlynn Thompson, Gabriel Thurow, Eleanor Tippin, Gavin Toth, Parker Treide, Abigail Venn, Camryn Wagner, Katelynn Wheatcroft, Marley Wiley, Nikole Williams, Sydney Zebroski